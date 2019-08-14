Ольга Голодец показала Путину, как будет выглядеть новый культурно-образовательный комплекс в Севастополе

В антракте балета «Спартак» в Херсонесе заместитель председателя правительства России Ольга Голодец показала президенту страны, как раньше выглядели земли на мысе Хрустальном, где планируется строительство кластера, и что там сделано сейчас.

«Сейчас все площадки подготовлены, и мы готовы в ближайшее время начать строительство, – сообщила Голодец. – Здесь совершенно необычные площадки. Это единственное в стране место, где на строительных площадках мы находим неразорвавшиеся снаряды. 4 снаряда отсюда было вывезено, в том числе авиабомба». «Важно, чтобы первым объектом стал музей истории и обороны Севастополя, – добавил врио губернатора Михаил Развожаев, тоже присутствовавший на этой встрече. – Там 18 га определено под культурно-выставочный центр и сейчас еще 30 – это будет благоустройство территории вокруг».

Ольга Голодец сообщила, что Третьяковская галерея уже разработала концепцию создания новой Художественной галереи в Севастополе. Кроме нее, на мысе Хрустальный разместится высшая школа театрального и музыкального искусства, сейчас начинается проектирование этих зданий.

«Пока идет строительство, мы работаем: организовали Академию хореографии с этими замечательными ребятами, – сказала вице-премьер, указывая на будущих учеников академии, которые в этот момент снимали президента на свои телефоны. – И огромное спасибо Сергею Полунину, он проявил невероятные качества: он задействовал средства своего личного фонда на поддержку отдельных ребят, чтобы привлечь их сюда, так что здесь не только «бюджетные» ребята».

С 12 августа Сергей Полунин приступил к исполнению обязанностей ректора Академии хореографии.

По проекту, здание для академии должно быть построено в сентябре 2021 года, но, как сказала Ольга Голодец:

– Сделаем все возможное, чтобы у этих ребят свой дом появился раньше.

– Не в ущерб качеству, – попросил президент.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь