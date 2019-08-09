Ольга Голодец: Реконструкция театра им. Луначарского пройдет в два этапа

9 августа 2019     16
Ольга Голодец: Реконструкция театра им

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец сегодня провела рабочие совещания в Севастополе и Симферополе. Тема – реализация национальных проектов по культуре, спорту и туризму, включение новых объектов в федеральную целевую программу. Речь шла о создании сельских клубов в регионе, ремонте и переоснащении здания для детского коллектива “Радость”, а еще – о реконструкции театра имени Луначарского.

«В первую очередь будет приведена в порядок сцена и вся машинерия, чтобы севастопольцы могли ставить спектакли любого уровня с любыми техническими возможностями, – сообщила Ольга Голодец. – Дальше пойдет реконструкция в полном объеме, чтобы театр мог продолжать работать».

«У нас мощнейшая федеральная поддержка, – добавил врио губернатора города Михаил Развожаев, – главное сейчас – эти средства осваивать вовремя, методично работать с подрядчиками, чтобы они все делали качественно и в срок. Если мы будем сдавать объекты вовремя, то за короткое время Севастополь преобразится. Еще раз говорю: у нас полная поддержка, но нам нужно показывать, как мы умеем работать».

Также Ольга Голодец сообщила, что в Севастополе создадут центр яхтенного спорта для детей и юношества. Это будет крупнейший объект такого типа в России, подобный построят еще во Владивостоке.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта krymportal.ru

Источник: Вести.Севастополь

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