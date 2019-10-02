Ольга Лагутина из Севастополя поедет на Сурдлимпийские игры

2 октября 2019     24
Ольга Лагутина из Севастополя поедет на Сурдлимпийские игры

12−21 декабря 2019 года у подножия Бернинских Альп, в долине Вальтеллина пройдут XIX зимние Сурдлимпийские игры – это олимпиада для спортсменов с нарушениями слуха. Севастополь и Россию на шахматных турнирах будет представлять Ольга Лагутина.

На Играх будут представлены шесть видов спорта: кроме шахмат, это лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг, хоккей с шайбой. В них будут участвовать 5 команд из России, Казахстана, Украины, Индии и Белоруссии.

Ольга заняла третье место на чемпионате России и попала в сборную страны. Сейчас она активно готовится к турнирам.

«Мы разбираем партии из тех соревнований, в которых Ольга принимала участие, и не только. Анализируем ошибки, ставим технику игры, мышление, расчет вариантов, понимание позиций», – рассказал тренер по шахматам Центра адаптивного спорта «ИНВАСПОРТ» Леонид Акулов.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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