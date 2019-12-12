Ольга Луценко из Севастополя стала вице-чемпионкой мира по фитнесу

12 декабря 2019     13
Ольга Луценко из Севастополя стала вице-чемпионкой мира по фитнесу

Культуристка Ольга Луценко из Севастополя завоевала серебро на чемпионате мира по фитнесу. Севастопольская спортсменка  выиграла в полуфинале у соперницы из Финляндии.

Заслуженный мастер спорта Ольга Луценко – чемпионка Европы по бодибилдингу и чемпионка России по бодифитнесу.

Пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя цитирует главного тренера сборной города по бодибилдингу Максима Курсеева, который рассказал, что в сборной команде России выступали более 25 спортсменов. В общекомандном зачете россияне заняли первое место.

Состязания по бодибилдингу и фитнесу прошли в столице Словакии. В них участвовали около 400 спортсменов.

Вести ФМ – Севастополь

Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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