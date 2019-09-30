Онкологи из Санкт-Петербурга проконсультировали 65 севастопольских детей

Выездной приём прошёл в «Центре охраны здоровья матери и ребёнка» городской больницы № 5.

«Доктора проконсультировали 65 детей в возрасте от одного месяца до 17 лет с патологиями кожных покровов и злокачественными новообразованиями. Кроме того, они провели лекции на тему выявления онкозаболеваний у детей для врачей первичного звена», – рассказала заместитель главврача Елена Щепина.

Главный детский онколог Ленинградской области Светлана Сафонова уточнила, что акцент в обучающей части был сделан на раннее выявление заболеваний.

«Даже если у ребёнка нет специфических симптомов, родители могут заметить изменения в его поведении – и тогда важно, чтобы малыша вовремя привели к врачу, а медицинский работник провёл необходимые обследования и назначил лечение», – подчеркнула Сафонова.

Городская больница №5 активно сотрудничает с федеральными клиниками, участвует в телемедицинских консультациях, организует визиты ведущих врачей в Севастополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь