Онкоцентр и больницы в Севастополе могут объединить в один кластер

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня в ходе рабочей встречи заявил о возможном перепроектировании инфекционной больницы.

Михаил Развожаев отметил, что инфекционную больницу целесообразнее строить в так называемом медицинском кластере, в котором будут расположены онкологический диспансер и больница скорой помощи.

В связи с частичным перепроектированием сроки строительства объекта снова могут быть сдвинуты.

«Конкурсную процедуру сейчас рассматриваем либо объявлять новую, либо попробовать посмотреть вариант единого поставщика услуг. Это потребует какого-то времени, но я считаю, здесь лучше потерять время, но в будущем сделать правильно, надолго», – сказал Развожаев.

Конкурс по выбору компании для строительства больницы, который длился до 15 июля, не состоялся. Он был уже пятым по счету.

Ранее врио губернатора Севастополя обсудил с вице-премьером Дмитрием Козаком о расширении медицинских учреждений – строительстве новых больничных корпусов, а также о строительстве больницы скорой помощи, инфекционной больницы и онкологического диспансера.

На данным момент проектом предусмотрено строительство больницы на 200 пациентов в Ленинском районе города на улице Коммунистической. Здание будет состоять из пяти корпусов, которые соединят отапливаемыми переходами. В корпусах больницы будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар с отделениями для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории. Рядом с больницей, в отдельном корпусе, появится Центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. Центр рассчитан 60 посещений в день, а его дневной стационар – на 15 коек.

Источник: Вести.Севастополь