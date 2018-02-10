«Найди выход из «Паутины» – онлайн-турнир Севастополь-Рязань

Интернет. Он ворвался в жизнь современного человека несколько десятилетий назад, и вторжение это иначе, чем ошеломляющим назвать трудно. Сейчас, пожалуй, не осталось людей, которые не слышали бы о всемирной паутине. Треть населения земного шара хотя бы раз пользовались интернетом, ну а для многих людей сеть – это спасение от одиночества, возможность обрести друзей, поделиться своими проблемами, найти ответы на самые разные вопросы. Интернет дал возможность молниеносного обмена информацией, общения и дружбы. Пугающе прочно осваивается он в нашей повседневной жизни, привнося туда что-то новое и интересное. Но всегда в любом деле помимо положительных, есть и отрицательные моменты использования всемирной паутины. Виртуальный мир – совсем не безопасен и таит в себе множество подводных камней. Особенно для детей, которые в силу своего любопытства, интереса и способностей все чаще становятся завсегдатаями виртуальной жизни.

Именно для того, чтобы предупредить ребят о тех опасностях, которые могут подстерегать их в сети, в нашей стране уже несколько лет проводится «Неделя безопасного интернета». Ставшее уже традиционным для России событие ставит целью обратить внимание пользователей всемирной паутины на проблемы цифровой безопасности.

В рамках всероссийской акции, 5 февраля сотрудники отдела новых информационно-библиотечных технологий Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара провели онлайн-турнир « Найди выход из «паутины»» между читателями Рязанской областной детской библиотеки и юнгами Севастопольской детской морской флотилии им Н.Г. Кузнецова. Интеллектуальный квест между мальчишками и девчонками из Севастополя и Рязани начался с приветствия команд. Надо сказать, что это уже не первая игра между нашими городами, и каждое такое общение дети ждут с удовольствием и нетерпением. Тем более, что в этот раз это была действительно настоящая большая игра. С конкурсами, загадками, ребусами и кроссвордами. Все эти задания нужно было делать на скорость. Какая из команд быстрее ответит на все вопросы, кто окажется более внимательным и сообразительным? Вопросы турнира были очень непростыми, и даже родители, которые не первый раз наблюдают за своими детьми, волновались, пытаясь помочь. Но это был как раз тот вариант, когда родители были менее подкованы, чем наши юные читатели, во всех вопросах. Что же такое фишинг? Чем отличается компьютерный вирус от компьютерного червя? Что такое интернет – серфинг? Каковы самые простые правила безопасного общения в социальных сетях? Все это, как показала игра, ребята знают очень хорошо. И с заданиями справились быстро и качественно. Оставалось самое сложное. Суперигра! Огромный филворд! И задание – отыскать как можно больше зашифрованных «компьютерных» терминов на листе, сплошь состоящем из набора букв, никак между собой, казалось бы, не связанных. На первый взгляд это сложно, тем более в рядах гардемаринов ощущалась легкая паника – хотелось не проиграть, не упустить ни слова и, конечно же все сделать максимально быстро. В филворде таких зашифрованных слов было ровно 14. И все эти 14 слов командам Севастополя и Рязани общими усилиями удалось угадать! Победила, конечно же дружба. Хотя долго еще после окончания игры наши юнги пытались отыскать еще хоть пару слов на листе с буквами, чтобы доказать себе, что они лучшие. Как и всем детям, им хочется победить: кажется, что еще бы вот полминуты – и абсолютная безоговорочная победа была бы в руках.

Время онлайн – турнира пролетело очень быстро. Ребята в соревновательном запале даже не замечали, как они отвечают на самые каверзные вопросы, даже не задумываясь. Подсознательно. Это значит, что за их безопасность в виртуальном мире можно не переживать. Они знают, кто такие интернет –мошенники, как не попасть на удочку кибер – хулиганов и что делать в том случае, если твои друзья обижаются на тебя за то, что ты рассылаешь им «обидные» сообщения.

Ну а после объявления результатов квеста, читатели немного пообщались на самые разные темы, которые так интересны подросткам. О любимых книгах и играх, о фильмах и виртуальном общении. Казалось, что нет никаких таких тем, которые не тронули бы ребят и не вызвали жарких споров и обсуждений.

Наблюдая за диалогом между читателями Рязани и Севастополя, мы говорили себе – вот она – великая сила Интернета! Вот оно яркое подтверждение того, как при помощи всемирной паутины стираются границы между городами. Интернет, конечно, гениальная придумка. Но ровно настолько, насколько она гениальна, она и опасна. Этот виртуальный мир ничуть не менее опасен для людей, как и современный реальный мир, полный неприятных неожиданностей и подвохов. Прекрасно осознавая это, мы говорим с нашими читателями обо всех подводных камнях всемирной паутины и пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы интернет не принес в жизнь ребят разочарований. Ведь помимо интригующего, интересного, непонятно виртуального, нужно уметь оглядываться по сторонам и понимать, как прекрасен реальный мир, когда рядом с тобой твой друг, с которым можно нырять в синее теплое море, играть в футбол , ходить в кино, обсуждать книги и просто радоваться теплым солнечным дням, которых так много в родном Севастополе, гуляя по его бульварам.

Хочется верить, что наши читатели будут и дальше развивать свою компьютерную грамотность, с пользой проводить время за монитором, при этом не забывая слова бельгийского писателя : «Интернет – это абсолютная коммуникация и абсолютная изоляция одновременно», а мы постараемся, чтобы изоляция духовная и душевная никогда не проникла, как вирус, в юные сердца наших детей.



Главный библиотекарь ОНИБТ И.Г. Крайнюк