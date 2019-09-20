ОНФ контролирует, как школы Севастополя получают паспорта дорожной готовности

Региональный штаб Общероссийского Народного фронта рассчитывает на помощь родителей учащихся в формировании паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений города. Об этом Вести ФМ рассказал представитель ОНФ, координатор проекта “Дорожная инспекция – карта убитых дорог” Максим Мишин.

“Родители могут посетить, допустим, школу рано утром, когда дети идут в школу или когда идут из нее, чтобы увидеть тот самый маршрут. Как дети идут? По тропинкам? По асфальтированным дорожкам? Поэтому надо будет встречаться именно с родительскими комитетами учебных и дошкольных заведений, для того, чтобы изучить тот паспорт, который на сегодняшний день существует, и установить, соответствует ли он тому движению, которое имеется”, – сказал Мишин.

По его словам, ОНФ контролирует получение образовательными учреждениями паспортов дорожной безопасности. Документ согласовывают ГИБДД и департамент образования. В нем должны отображаться различные схемы движения пешеходов по маршрутам: “дом-школа-дом”, а также к местам проведения учебных или дополнительных занятий. Паспорт дорожной безопасности – это одна из моделей формирования у детей безопасного поведения на дорогах.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь