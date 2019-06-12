Операция по спасению енота: беглеца вернули хозяину

Чтобы снять енота с дерева, понадобилась помощь сотрудников МЧС. Сегодня возле дома №1 на улице Генерала Мельника прохожие заметили, что на платане сидит енот. Самостоятельно снять его оттуда люди не смогли и начали звонить пожарным.

Чуть позже стало известно, что он сбежал из экопарка “Лукоморье”, и сотрудники парка выехали спасать беглеца. За операцией наблюдал весь двор. В итоге енота, которого зовут Федя, пожарные с помощью сачка сняли с ветки и передали директору экопарка Николаю Помогалову.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя