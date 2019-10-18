Оплачивать жилье врачам из других регионов будет бюджет Севастополя

Врачи первичного звена, которые приезжают работать в Севастополь из других регионов, смогут получить компенсацию за аренду жилья уже с ноября. Постановление об этом было принято накануне на заседании правительства города, а сегодня детали рассказал директор департамента здравоохранения.

Чтобы ежемесячно получать выплату в 20 тысяч рублей, медикам необходимо будет собрать пакет документов, доказывающих, что у них в собственности нет недвижимости в Севастополе и иметь на руках договор аренды жилья. Власти города надеются, что новая мера поддержки поможет частично решить проблему кадрового дефицита.

«Работа была начата нами в этом направлении с лета, мы смогли на тот момент дополнительно выделить из бюджета деньги на компенсацию жилья для врачей-онкологов, – сказал директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. – На сегодняшний день два врача-онколога в поликлиниках у нас уже оформлены, с одним из врачей ведутся переговоры, он должен оформиться в ближайшее время, четвертый врач у нас едет».

Два онколога Анастасия Моисеева и Алексей Лебедев приехали из Тюмени. Что заставило их сменить регион, можно прочитать здесь.

Общая нехватка врачей первичного звена в регионе, по данным департамента здравоохранения Севастополя, превышает 150 человек. Кроме компенсации за аренду квартир для докторов, обсуждается вопрос строительства социального жилья. На это было выделено 12 миллиардов рублей. На компенсацию аренды деньги предусмотрели в региональном бюджете – на 2020-й год на эти цели запрошено 24 миллиона рублей, а на ноябрь-декабрь текущего года 2 миллиона 700 тысяч.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь