Опознан солдат, останки которого найдены в центре Севастополя

По номеру наградного Ордена Красной Звезды установлена личность красноармейца, обнаруженного на раскопках в Севастополе.

Как сообщила председатель регионального объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко, бойца нашли неподалеку от захоронения – он лежал отдельно. При нём находились карманные часы и Орден Красной Звезды. Специалисты установили, что останки принадлежат старшине Чеховскому Николаю Гавриловичу.

Николай Гаврилович командовал танковым экипажем, а Орден получил в 1943 году, за проявленное мужество в боях под Минводами. Он уничтожил 2 орудия противника и 15 автоматчиков, а после вывел подбитый танк из-под обстрела.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь