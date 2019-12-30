Определены победители новогоднего конкурса ГТРК «Севастополь»

Голосование в конкурсе на лучшее новогоднее оформление завершилось 29 декабря в 23:59. Сегодня мы объявляем победителей и приглашаем их за призами.
Наш победитель с 663 голосами – ГБОУ СОШ №25 (Балаклава).
Второе место у детского сада №128 с 315 голосами.
Третье – у детского сада №40 (Северная).
Победитель фотоконкурса получит главный приз к праздничному столу от агрофирмы «Золотая балка», занявшие вторые и третьи места – пригласительные билеты на новогодние представления.
Напомним что голосование на лучшее оформление интерьера стартовало 27 декабра.
Источник: Вести.Севастополь