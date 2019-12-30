Определены победители новогоднего конкурса ГТРК «Севастополь»

Победитель фотоконкурса получит главный приз к праздничному столу от агрофирмы «Золотая балка», занявшие вторые и третьи места – пригласительные билеты на новогодние представления.

Голосование в конкурсе на лучшее новогоднее оформление завершилось 29 декабря в 23:59. Сегодня мы объявляем победителей и приглашаем их за призами.

Под Новый год в театре им. Луначарского артисты и зрители говорили друг другу комплименты Пожалуй, эти строки Булата Окуджавы как нельзя лучше передают ту атмосферу, которая царила в фойе театра 28 декабря. В этот день артисты …



Парк «Учкуевка» является лучшим в Крыму В Севастополе 28 декабря открыли парк «Учкуевка». Это действительно лучший парк Крыма. Вы сами посмотрите на эту красоту. К его созданию было привлечено …



ЦОДД предупредил автомобилистов о метели и гололёде в Москве 10:57 Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов соблюдать дистанцию и скорость на дорогах в связи с ожидающимися метелью и …



Стало известно имя преемника Волчек Стало известно имя преемника Галины Волчек на посту художественного руководителя театра «Современник». Им станет режиссер и педагог Виктор Рыжаков. Об …

