Определены победители новогоднего конкурса ГТРК «Севастополь»

30 декабря 2019     14
Определены победители новогоднего конкурса ГТРК «Севастополь»

Голосование в конкурсе на лучшее новогоднее оформление завершилось 29 декабря в 23:59. Сегодня мы объявляем победителей и приглашаем их за призами.

Наш победитель с 663 голосами – ГБОУ СОШ №25 (Балаклава).

Второе место у детского сада №128 с 315 голосами.

Третье – у детского сада №40 (Северная).

Победитель фотоконкурса получит главный приз к праздничному столу от агрофирмы «Золотая балка», занявшие вторые и третьи места – пригласительные билеты на новогодние представления.

Напомним что голосование на лучшее оформление интерьера стартовало 27 декабра.

Источник: Вести.Севастополь

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Определены победители новогоднего конкурса ГТРК «Севастополь»

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