Определены финалисты региональной Юниор-лиги КВН

Севастопольские школьники выясняют, кто из них веселее и находчивее. Во дворце детского и юношеского творчества состоялся полуфинал региональной Юниор-лиги КВН. На сцену вышли восемь команд.

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Почему парк детский, а полиция забирает оттуда взрослых? Или почему дети по субботам учатся, а департамент образования не работает? Такими вопросами задаются участники команды «Чтоб ты спросил». Второй сезон школьники переходя от шутки к шутке, стараются рассмешить зал.

«Я пошёл в КВН, потому что мне нравится шутить и мне нравится радовать людей, чтобы, когда они смотрели на меня и на мою команду им было весело и смешно», – делится участник команды «Чтоб ты спросил» Артём Холкин.

«Мы можем взять новость и переделать её под какую-то уже смешную шутку. Мы берём заготовки, иногда и переделываем их уже. Мы смотрим, нам как бы проводят семинары иногда, как придумывать шутки. Мы смотрим выступления высшей лиги КВН, чтобы нам понимать, как работать на сцене, как отыгрывать вообще», – рассказывает участник команды «Чтоб ты спросил» Сергей Комаров.

Каждая шутка требует от актера точности и даже филигранности исполнения. Поэтому, на сцене зрителям представляют только те номера, которые доведены до совершенства насколько это возможно.

Бывает, что в тексте материал выглядит гораздо интереснее, чем в постановке. Испортить шутку может малейшая неточность в интонации. Поэтому прежде, чем участники выходят на сцену, свою программу они показывают на редактуре.

Чтобы со сцены звучало как можно больше шуток – хороших и разных! А главное – актуальных. Комедии Аристофана, над которыми смеялись древние греки, сейчас вызывают недоумение.

«Писать шутки и понимать, что это ты написал и это смешно, и это нравится людям. Особенно круто, когда стоишь за кулисами, слушаешь, как с других шуток не смеются, выходишь на сцену, шутишь и все смеются. И это настолько поднимает какой-то внутренний настрой и хочется выиграть», – отмечает участница команды «Многонейшенал» Анастасия Серёгина.

В полуфинале севастопольской Юниор-лиги КВН восемь команд. Только половина из них может попасть в финал. В числе лидеров по итогам этой встречи – команды «Чтоб ты спросил», «Школярюги», «Суперваще» и «Шумная компания». Члены жюри взяли в финал ещё одну «Объект 57» – баллов немного не хватило, но у команды высокий рейтинг внутри лиги.

«Они не такие как все. Они чуть-чуть отличаются. У них есть свой подход, свои «фишечки». Ну, в общем, они в сравнительном ряду среди команд отличаются визуально, отличаются подходом к юмору. И в общем, и в целом они немножко другие», – подчёркивает директор Севастопольской официальной лиги Антон Николаев.

Команду-победителя определят на финальной игре. Она состоится в конце апреля. А в сентябре эти школьники представят Севастополь на международном фестивале детских команд КВН в Анапе.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь