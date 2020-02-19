Определить, с кем останется ребёнок после развода, может помочь психолого-психиатрическая экспертиза

Какие доводы принимает суд во внимание, решая с кем останутся дети при разводе супругов? По какому принципу определяют место жительство ребёнка и то, кто будет заниматься его воспитанием? В студии Вести ФМ обсуждаем с юристом Виталием Титовым особенности бракоразводных процессов семей с несовершеннолетними детьми.

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«Чаще всего суд, да и общество, изначально на стороне матери. Считается, что именно мать вкладывает в воспитание и становление нового гражданина больше сил: моральных и материальных. Уделяет детям больше времени, чем отец. Поэтому чаще всего дети остаются жить с мамой. Но есть и другие решения бракоразводных процессов», – отметил юрист.

По словам Титова, в его практике были случаи, когда детей при разводе пары разделили.

«У бывших супругов было двое детей – 16 и девять лет. Мало того, что они не ладили между собой, младшему ещё и отчим не приглянулся, и он сбежал к отцу в другой город. Тот не захотел его возвращать матери, хотя новая семья мамы была вполне благополучна. В этом деле судом была назначена психолого-психиатрическая экспертиза всех: родителей и ребенка несмотря на то, что 10-летнего возраста он ещё не достиг», – пояснил Виталий Титов.

По словам юриста, дело завершилось соглашением, по которому сын остался жить с отцом, а с матерью может видеться раз в две недели на территории бабушки. Таким образом были учтены интересы ребёнка. Витали Титов считает, что лучший способ определить место проживания детей – сесть супругам за стол переговоров ещё до суда. Возможно, что такой способ обсуждения проблемы, позволит не только найти пути её решения, но и примириться паре.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь