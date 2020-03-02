Опубликована афиша празднования 8 марта в Севастополе

Большой праздничный концерт начнётся 8 марта в 15:00 на площади Нахимова.

Севастопольцы и гости города услышат классические произведения в исполнении шоу трёх роялей «Bel Suono». Российские и зарубежные хиты исполнят местные артисты.

Всего в городе запланировано свыше 50 праздничных мероприятий.

В селе Хмельницкое 3 марта в 12:00 начнётся «Вечер поэзии разных жанров», а в Балаклавском дворце культуры – выставка прикладного творчества. Там же 4 марта покажут шоу-программу «Милым женщинам мы дарим поздравление».

4 марта в 18:00 в театре танца имени В.А. Елизарова покажут спектакль «Пигмалион».

5 марта во Дворце культуры рыбаков расскажут о женщине-капитане, участнице Великой Отечественной войны Людмиле Бобковой.

Дворец культуры в Андрееве ждёт на праздничный концерт.

В ДКР в 18:30 откроют художественную выставку «Весна, женщина, мечта».

В кинотеатре «Москва» в 19:00 состоится премьера фильма «Счастье в конверте» и встреча со съёмочной группой.

6 марта в театре танца покажут музыкальный спектакль «Танцуй со мной».

7 марта в театре имени А.В. Луначарского пройдёт торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, а в культурном центре «Корабел» – концерт «Вас поздравляем с праздником весны».

8 марта в 18:30 театр имени Луначарского покажет спектакль «Похищение в полночь».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь