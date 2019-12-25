Опубликовано расписание катеров в Севастопольской бухте на 1 января

25 декабря 2019     16
Опубликовано расписание катеров в Севастопольской бухте на 1 января

В связи с празднованием Нового года, первого января в Севастополе будут организованы дополнительные рейсы катеров.

Праздничный концерт на площади Нахимова начнётся в 22:00 и завершится в 02:00 Второго января.

1 января на линии «Город-Северная» будут работать два катера с 05:00 до 13:00.

На линии «Радиогорка – Артбухта» один катер с 06:30 до 13:00.

Работу парома планируется начать с 10:30 от Северной стороны.

1 января с 13:00 катера будут работать в обычном режиме по расписанию выходного дня.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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