Опубликовано расписание поезда Москва-Симферополь

ФГУП «Крымская железная дорога» разместило расписание движения нового пассажирского поезда «Москва – Симферополь» №26/27. В Крым будут ходить двухэтажные купейные и СВ-вагоны, плацкартных мест в этом составе не предусмотрено.

Путь из столицы в Симферополь займет 33 часа, обратно – 34 часа 50 минут. Из Москвы поезд будет отправляться за 15 минут до полуночи и приходить в Крым в 8:50 утра через сутки.

Из Симферополя в обратный путь состав будет уходить в 18:20 и прибывать в 5:10 утра. Весь следующий после отправления день пассажиры проведут в пути. Это на 10-12 часов дольше, чем было до 2014 года, когда поезда из Крыма ходили через Украину. Сейчас составу придется преодолевать расстояние в 2 тысячи км.

Крупные железнодорожные станции, на которых предусмотрены остановки, – это Рязань, Ростов-на-Дону и Тамань. На полуострове поезд будет останавливать на станции «Керчь Южная» – это новый вокзал, построенный на участке, который соединяет существующую железнодорожную ветку с Крымским мостом. Также будут короткие стоянки на станциях Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой. Обслуживать поезда будет не РЖД, чтобы не попасть под санкции, а компания-партнер, скорее всего, «Гранд Сервис Экспресс».

Официальное расписание еще одного поезда из Петербурга в Севастополь также опубликовано, с ним можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь