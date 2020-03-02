Опубликовано расписание рельсобусов Анапа – Керчь

2 марта 2020     5
Опубликовано расписание рельсобусов Анапа – Керчь

С 7 марта начинается пригородное железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью.

Города свяжут два рельсовых автобуса РА-2, по три вагона в каждом, общей вместимостью 280 пассажиров. Рельсобусы будут выполнять по два рейса с понедельника по четверг и по три рейса с пятницы по воскресенье, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Время в пути составит два часа.

Расписание:

06:20 Керчь – 08:20 Анапа 09:16 Анапа – 11:16 Керчь 12:34 Анапа – 14:34 Керчь 14:38 Керчь – 16:38 Анапа 19:00 Керчь – 21:00 Анапа 19:45 Анапа – 21:45 Анапа Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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