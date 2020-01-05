Опубликовано расписание рождественских мероприятий в Севастополе

Сочельник, 6 января, начнётся в 07:30 с литургии в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

7 января в 00:00 праздничную божественную литургию в верхнем храме Свято-Владимирского собора проведёт благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

В 07:30 начнётся служба в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора. С 11:30 до 12:00 состоится общегородской крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова, где будет отслужен молебен.

В 11:30 также начнётся крестный ход на Северной стороне Севастополя от Свято-Никольского храма.

8 января в 08:00 состоится праздничная Божественная литургия в Покровском соборе, которую возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Севастопольское благочиние

Источник: Вести.Севастополь