Опубликованы адреса, где купить новогоднюю ёлку в Севастополе

18 декабря 2019     22
Опубликованы адреса, где купить новогоднюю ёлку в Севастополе

О начале работы ёлочных базаров и точные адреса сообщают в пресс-службе правительства города. 

Всего для торговли новогодними деревьями официально подтверждено 44 точки. Предприниматели забронировали их ещё летом.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Полицейские в Красноярском крае при расследовании кражи спасли ребенка
Полицейские в Красноярском крае при расследовании кражи спасли ребенка

В Красноярском крае полицейские в ходе расследования кражи бензопилы случайно спасли годовалого ребенка. Об этом 18 декабря сообщает телеканал «360» …


Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды
Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды

Роспотребнадзор провел проверку минеральной воды и выявил нарушения обязательных требований законодательства в 78% случаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Роспотребнадзором проверено более …


Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы
Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы

Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит специалист из Москвы. Об этом 18 декабря  сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «Сегодня будет назначен …


Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку
Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку

Это сделано по просьбам горожан, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Изначально конкурс планировали завершить сегодня, 18 декабря.  Теперь авторские ёлочные игрушки будут …


На Северной стороне Севастополя зажглись новые уличные фонари
На Северной стороне Севастополя зажглись новые уличные фонари

Всего установили 41 опору освещения. На них – 46 светильников. О том, какие работы сделаны, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.  Свет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты