Опубликованы адреса, где купить новогоднюю ёлку в Севастополе

О начале работы ёлочных базаров и точные адреса сообщают в пресс-службе правительства города.
Всего для торговли новогодними деревьями официально подтверждено 44 точки. Предприниматели забронировали их ещё летом.
Источник: Вести.Севастополь
О начале работы ёлочных базаров и точные адреса сообщают в пресс-службе правительства города.
Всего для торговли новогодними деревьями официально подтверждено 44 точки. Предприниматели забронировали их ещё летом.
Источник: Вести.Севастополь
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