Опубликованы адреса, где купить новогоднюю ёлку в Севастополе

Всего для торговли новогодними деревьями официально подтверждено 44 точки. Предприниматели забронировали их ещё летом.

О начале работы ёлочных базаров и точные адреса сообщают в пресс-службе правительства города.

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