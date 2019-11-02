Опубликован график выплаты пенсий в выходные и праздничные дни

Финансирование выплаты пенсий поступит в банки 5 ноября в связи с тем, что 2-4 ноября являются выходными и праздничными днями, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

На счета получателей пенсий через банки с датой выплаты 12 и 23 числа денежные деньги поступят 12 и 22 ноября.

Пенсии в почтовых отделениях будут выплачивать по графику.

В отделениях с шестидневной рабочей неделей:

2 ноября – за 4 число;

8 ноября – за 8, 10 число;

15 ноября – за 15, 17 число;

23 ноября – за 23 и все предыдущие числа.

На почтах с пятидневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник):

2 ноября – за 4 и 5 число;

8 ноября – за 8, 10 число;

9 ноября – за 9, 11 число;

15 ноября – за 15, 17 число;

16 ноября – за 16, 18 число;

23 ноября – за 23 и все предыдущие числа.

В отделениях работающих во вторник, четверг и субботу:

2 ноября – за 4, 5 число;

7 ноября – за 6, 7 число;

9 ноября – за 8, 9, 10, 11 число;

12 ноября – за 12 число;

14 ноября – за 13, 14 число;

16 ноября – за 15, 16, 17, 18 число;

19 ноября – за 19 число;

21 ноября – за 20, 21 число;

23 ноября – за 22, 23 и все предыдущие числа.

В остальные дни – по обычному графику.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь