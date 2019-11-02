Опубликован график выплаты пенсий в выходные и праздничные дни

Финансирование выплаты пенсий поступит в банки 5 ноября в связи с тем, что 2-4 ноября являются выходными и праздничными днями, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.
На счета получателей пенсий через банки с датой выплаты 12 и 23 числа денежные деньги поступят 12 и 22 ноября.
Пенсии в почтовых отделениях будут выплачивать по графику.
В отделениях с шестидневной рабочей неделей:
2 ноября – за 4 число;
8 ноября – за 8, 10 число;
15 ноября – за 15, 17 число;
23 ноября – за 23 и все предыдущие числа.
На почтах с пятидневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник):
2 ноября – за 4 и 5 число;
8 ноября – за 8, 10 число;
9 ноября – за 9, 11 число;
15 ноября – за 15, 17 число;
16 ноября – за 16, 18 число;
23 ноября – за 23 и все предыдущие числа.
В отделениях работающих во вторник, четверг и субботу:
2 ноября – за 4, 5 число;
7 ноября – за 6, 7 число;
9 ноября – за 8, 9, 10, 11 число;
12 ноября – за 12 число;
14 ноября – за 13, 14 число;
16 ноября – за 15, 16, 17, 18 число;
19 ноября – за 19 число;
21 ноября – за 20, 21 число;
23 ноября – за 22, 23 и все предыдущие числа.
В остальные дни – по обычному графику.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь