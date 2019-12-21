Опубликован рейтинг поликлиник Севастополя

21 декабря 2019     20
Опубликован рейтинг поликлиник Севастополя

Эксперты Медицинского информационно-аналитического центра провели независимую оценку качества услуг. Об этом пишет “Новый Севастополь”.

В течение года пациенты десяти медицинских учреждений города заполняли анкеты. Работа поликлиник оценивалась по критериям комфортности, организованности, доброжелательности медицинского персонала, доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также попросили оценить общее впечатление от посещения.

«По итогам голосования стоматологическая поликлиника №1 заняла первое место, получив 95 баллов из 100. Севастопольцы оценили доброжелательность сотрудников поликлиники на 100 баллов, 98 баллов медучреждение получило за удовлетворенность условиями оказания услуг», – говорится в сообщении комиссии.

Теперь севастопольцам предлагают составить рейтинг медицинских учреждений уже в новом году. Для того, чтобы анонимно оставить свой голос, нужно заполнить форму на сайте.

В прошлогоднем голосовании выше всего севастопольцы оценили услуги кожно-венерологического диспансера

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото ikrim.net

Источник: Вести.Севастополь

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