Опубликован список аккаунтов для обращений севастопольцев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев опубликовал список Instagram-аккаунтов департаментов и ГБУ, где севастопольцы могут оставлять свои жалобы.

Накануне, на заседании правительства города были зафиксированы сроки, за которые чиновники обязаны давать ответ на обращение граждан. Срок подготовки ответа – девять рабочих часов, для сложных вопросов ответ будет промежуточным, а окончательный дадут не позднее семи рабочих дней.

Контроль над сроками будет осуществляться с помощью программы «Инцидент менеджмент», рассказал Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

По его словам, муниципалитеты в ближайшее время должны перенять эту практику.

Список аккаунтов:

Департамент имущественных и земельных отношений – @sev_dizo; Департамент капитального строительства – @dksgs2019; Департамент городского хозяйства – @gorhoz_sevastopol; Департамент транспорта – @sevastopol_transport; Департамент образования и науки – @sevastopol.obrazovanie; Департамент здравоохранения – @sevzdrav; Главное управление природных ресурсов и экологии – @sevprirodnadzor; Департамент территориального развития и взаимодействия с органами местного самоуправления – @dtr_sevastopol; Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя – @oknsevastopol; ГБУ «Горсвет» – @sevsvet_info; ГБУ «Парки и скверы» – @parkiskvery92; ГУПС «Севтеплоэнерго» – @sevastopolteplo. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь