Опубликован список земельных участков, по которым пройдет «Таврида»

27 июня 2019     17
Опубликован список земельных участков, по которым пройдет «Таврида»

Правительство Севастополя опубликовало список земельных участков, которые изымут для строительства трассы “Таврида”. 

«В соответствии с п.10 статьи 56.6 сообщаем, что 17.06.2019 Правительством Севастополя принято распоряжение «Об изъятии для государственных нужд города Севастополя земельных участков и объектов недвижимого имущества в целях строительства линейного объекта – «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, км 269 + 300, до а/д Ялта – Севастополь, 8 этап» 157-РП», – говорится в сообщении.

Всего в списке 27 земельных участков, несколько из них принадлежат агрофирме “Золотая балка”, а также ОАО “Мобильные газотурбинные электрические станции”, остальные участки – собственность физических лиц.

Ранее директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин заявил, что если цена, предлагаемая собственникам, их не устроит, то вопрос о передаче участка городу будет решаться в судебном порядке.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Опубликован список земельных участков, по которым пройдет «Таврида»
Опубликован список земельных участков, по которым пройдет «Таврида»

Правительство Севастополя опубликовало список земельных участков, которые изымут для строительства трассы “Таврида”.  «В соответствии с п.10 статьи 56.6 сообщаем, что …


В ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае
В ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае

Китай провёл испытания поставленных Россией зенитных ракетных систем С-400 на своём полигоне, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) …


Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщает ТАСС. …


Работница бара плюнула в сына Трампа
Работница бара плюнула в сына Трампа

В Чикаго сотрудница бара плюнула в Эрика Трампа, который является сыном американского лидера Дональда Трампа. Об этом 25 июня в …


Вести Севастополь 26.06.2019
Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Газовое топливо, Глонасс и кондиционеры. В Севастополь поступили новые пассажирские автобусы. – Как облик города зависит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты