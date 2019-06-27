Опубликован список земельных участков, по которым пройдет «Таврида»

Правительство Севастополя опубликовало список земельных участков, которые изымут для строительства трассы “Таврида”.

«В соответствии с п.10 статьи 56.6 сообщаем, что 17.06.2019 Правительством Севастополя принято распоряжение «Об изъятии для государственных нужд города Севастополя земельных участков и объектов недвижимого имущества в целях строительства линейного объекта – «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, км 269 + 300, до а/д Ялта – Севастополь, 8 этап» 157-РП», – говорится в сообщении.

Всего в списке 27 земельных участков, несколько из них принадлежат агрофирме “Золотая балка”, а также ОАО “Мобильные газотурбинные электрические станции”, остальные участки – собственность физических лиц.

Ранее директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин заявил, что если цена, предлагаемая собственникам, их не устроит, то вопрос о передаче участка городу будет решаться в судебном порядке.

Источник: Вести.Севастополь