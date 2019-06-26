Опытные дайверы рассказали, что нужно знать новичкам перед погружением

Как правильно дышать под водой, поддерживать плавучесть и продувать маску – необходимо знать каждому новичку. Об этом рассказывают инструкторы. Но есть и другие правила погружения – обязательные для всех.

Дайверам необходимо регистрировать свое оборудование в пограничной службе. В первую очередь, это касается дыхательных аппаратов.

«Как правило, их регистрируют в ближайшем подразделении пограничного органа. То есть, подается установленная форма уведомления. Данная форма представлена в приказе ФСБ России №454 “Об утверждении правил пограничного режима”. Там рекомендованная форма, вся информация там есть. То есть, она заполняется и передается сотрудникам пограничных застав для регистрации», – говорит Евгений Романов, сотрудник пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Уведомление можно отправить и по электронной почте. У регистрации нет срока годности. Но заново пройти процедуру нужно тем, кто проходил её еще при Украине. А также в случае, если появилось новое или дополнительное оборудование.

Не стоит забывать и о пограничном режиме. В Севастополе он установлен везде, кроме внутренних водоемов. Поэтому, перед погружением, как минимум за два часа, необходимо предупреждать пограничников.

«Каждое утро перед погружением, нам надо отзваниваться пограничникам, брать запрос на выход в море, также как и плавсредство, и по окончанию погружения мы возвращаемся и также делаем звонок. Говорим, что все закончилось хорошо, всё у нас здорово и замечательно», – говорит Игорь Суслов, ведущий инструктор по дайвингу.

Как отмечают дайверы, самое лучшее время для погружения – август-сентябрь. Эти месяцы так и манят теплой морской водой и разнообразием рыб. Но стоит отметить, что подводная охота на морских обитателей с использованием дыхательных средств запрещена. В гидрокостюме, с ластами и подводным ружьем можно, но не в местах массового отдыха и только в дневное время суток.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь