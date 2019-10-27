Организаторы перенесли Чемпионат по скоростному ползанию

Чемпионат по скоростному ползанию, ходьбе и бегу запланированный на сегодня, 27 октября, перенесли на 16 ноября. Об этом сообщили организаторы.

Место проведения, время и условия участия остаются прежними. Мероприятие пройдёт в зале «Спорт для всех» спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

По результатам чемпионата жюри определит победителей в трёх номинациях: «Ползком» (возраст участников 8-12 месяцев), «Ходунки» (1-1,5 года) и «Бегунки» (1,5-2 года). При этом ни один участник соревнования не останется без подарка и диплома. Сбор и регистрация назначены на 09:30, сами состязания начнутся в 10:00 и продлятся до полудня.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь