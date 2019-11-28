Организациям инвалидов передадут в собственность землю под их зданиями

Общероссийские организации инвалидов Севастополя и Крыма получат в безвозмездное пользование земельные участки, на которых находятся их здания.

Как заявил депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик, для передачи в собственность был необходим отдельный правовой механизм. Российские нормы, действующие с 2005-ого года, не касались Крыма и Севастополя. Депутаты устранили этот пробел в законодательстве. В середине ноября изменения вступили в силу.

«С момента вступления Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации получалась определенная правовая коллизия для организаций инвалидов, которые находятся в Севастополе и в Крыму. Вот на примере Севастопольского общества слепых мы здесь сейчас находимся. Здание-сооружение передано на баланс этому обществу, вот где они находятся, но земля оставалась еще под юрисдикцией украинского предприятия. Этим законом мы позволили подобного рода обществам – например, обществу слепых – другим организациям инвалидов бесплатно безвозмездно оформлять в собственность земельные участки под своими зданиями, сооружениями», – говорит Дмитрий Белик.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь