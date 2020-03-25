Органы соцзащиты Севастополя будут консультировать горожан дистанционно

25 марта 2020     17
Органы соцзащиты Севастополя будут консультировать горожан дистанционно

В департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя сейчас разрабатывается порядок, который определит, как органы соцзащиты будут консультировать горожан в условиях введенных ограничений. Также разрабатывается механизм, позволяющий оформить меры социальной поддержки дистанционно.

Получить консультацию по всем вопросам можно в электронном виде через рубрику «Задать вопрос» на официальном сайте ведомства, а также по телефонам: 53-21-74, 53-70-58 (по общим вопросам) и 53-71-26 (по вопросам назначения выплат и пособий).

Оставить заявку на оказание волонтерской помощи одинокие пенсионеры могут по электронной почте dtszn@sev.gov.ru.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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