Освещение появилось на 19 детских и спортивных площадках Севастополя

С начала года в городе освещение установили на 19 детских и спортивных площадках.
В 2020 году установлено 82 новых светильника и 62 опоры освещения, сообщает ГБУ «Горсвет».
В настоящее время ведутся работы во дворах на улицах Каштановая и Новикова. До конца года запланировано установить освещение на подходах к школам №4, 8, 15, 23, 34, 38, 40, 49, 58, 61 и детским садам №88, 122, «Акварель».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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