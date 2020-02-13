Освещение появилось на 19 детских и спортивных площадках Севастополя

С начала года в городе освещение установили на 19 детских и спортивных площадках.

В 2020 году установлено 82 новых светильника и 62 опоры освещения, сообщает ГБУ «Горсвет».

В настоящее время ведутся работы во дворах на улицах Каштановая и Новикова. До конца года запланировано установить освещение на подходах к школам №4, 8, 15, 23, 34, 38, 40, 49, 58, 61 и детским садам №88, 122, «Акварель».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь