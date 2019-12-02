Освещение ул. Керченской обсуждали сегодня в правительстве Севастополя

Департаменту транспорта предстоит разобраться в незавершенной работе на улице Керченской. Местные жители рассказали: ремонт окончен, но на улице по-прежнему не убрали временные дорожные знаки, не смонтировали освещение.

«Оно было подключено к улице Новороссийской, но мощности оказалось недостаточно, – рассказал сегодня на совещании в правительстве и.о. директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков. – Поэтому совместно с «Севэнерго», Горсветом проводится работа по переподключению. Докладываю, что на этой неделе должно быть всё переподключено, и свет загорится на Керченской».

Также департаменту транспорта предстоит провести проверку работы автобусного маршрута №92. Как отметил глава города, на водителей поступают десятки жалоб: они проезжают остановки и не забирают людей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта realty-sev.ru

Источник: Вести.Севастополь