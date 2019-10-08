Освободилось кресло директора Корпорации развития Севастополя

В пятницу был уволен директор Корпорации развития Севастополя Дмитрий Курков. Сейчас в правительстве города ищут нового руководителя, об этом сегодня на заседании Заксобрания сообщила и.о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко. Деятельность организации она оценила как недостаточно эффективную. Цель корпорации – сопровождение инвестора на всех этапах, также важно все инвестиционные предложения рассматривать в кратчайшие сроки и давать обратную связь инвестору.

Работа Корпорации будет изменена, заявила Литовко, в том числе в связи с появлением центра “Мой бизнес”. Его планируют открыть в Севастополе в середине ноября. Предприниматели смогут общаться с департаментами, надзорными ведомствами, банками, консультироваться по ведению бизнесу по принципу МФЦ. Такие центры этом году открываются во многих регионах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства города

Источник: Вести.Севастополь