Осенний Херсонес вдохновляет художников писать пейзажи

Фестиваль “Арт-осень” в Херсонесе вдохновил посетителей музея взять в руки кисти и написать с натуры пейзаж. Кто и как будет оценивать работы, и в какие европейские страны отправятся картины профессиональных художников, ставших гостями фестиваля?

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Фонтан в музейном дворике – одно из самых популярных мест в Херсонесе. У него экскурсоводы встречают группы туристов, а художники черпают своё вдохновение и не могут представить, что до 1937-го года здесь не было этой архитектурной формы. Зато теперь её увековечивают в картинах в самых разных техниках.

«С помощью ручки можно создать очень интересные эффекты, какие-то места выделить и поставить на них акценты», – рассказывает молодая художница Ксения Хидаева.

До конца осени Ксения собирается отправить эту работу на итальянскую неделю искусств. А всего в коллекции автора уже несколько десятков картин с видами Херсонеса. Они не оставляют равнодушными и Елену Боровик. В прошлом она художник по костюмам, но этому ремеслу женщина предпочла работу с природной натурой. Главное здесь – уверена мастер – внимание.

«Очень важно уметь воспитать у себя правильный взгляд на окружающую действительность, уметь увидеть красоту порой в каких-то самых простых вещах», – считает Елена Викторовна.

То, что глаза – свидетели более точные, нежели уши, замечал ещё древнегреческий философ Гераклит. А сейчас эти слова звучат на фестивале “Арт-осень”. В Херсонесе он проходит впервые. И если в этом году на него пригласили только севастопольских художников, в следующем организаторы обещают расширить географию праздника живописи и уверены, что на осенний пленэр сюда захотят приехать художники из разных концов страны.

Свежий воздух, золото осенней листвы, игра света и тени вдохновили на работу не только профессиональных художников, но и посетителей Херсонеса. Для них в рамках фестиваля “Арт-осень” организовали мастер-класс по акварельной живописи.

Чтобы участвовать в пленэре, достаточно принести с собой хорошее настроение. Это главный секрет создания красивой картины – убеждены самые юные участники мастер-класса.

«Маленькой я часто любила рисовать, желание помогает человеку осуществить свой шедевр!» – рассказывает Анита Нечаева.

Увидеть картины участников “Арт-осени” посетители музея-заповедника могут до 1 ноября. Сотрудники Херсонеса просят его гостей голосовать за понравившуюся больше других работу. Озвучить, кто лидирует по числу зрительских симпатий, организаторы фестиваля обещают 3 ноября во время Ночи искусств.

Анна Шустер, Антон Кузнецов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь