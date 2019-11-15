Остались последние дни ноябрьского «лета»

15 ноября 2019     19
Остались последние дни ноябрьского «лета»

Предстоящая суббота будет солнечной и теплой: днем до +17-ти, а с воскресенья столбик термометра поползет вниз: на 1-2 градуса в день – и к следующим выходным в Севастополе будет уже +9.

Антициклон, который долгое время держал власть над Крымским полуостровом, начнет вытеснять идущий на нас другой – более холодный – антициклон. Сильный ветер – до 18 м/с – принесет похолодание. Но дождя в ближайшие 10 дней синоптики не обещают: будет по-прежнему солнечно. 

Декабрь мы встретим уже с дневной температурой +5 градусов.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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