Осталось 12 дней для уплаты земельного и транспортного налогов

В Севастополе владельцы земельных участков и транспортных средств не спешат платить налоги. В этом году необходимо успеть до 2 декабря, в противном случае налогоплательщикам начислят пени.

Всего в 2019-м севастопольцам нужно оплатить 216 миллионов рублей транспортного налога и 7 миллионов земельного. На сегодняшний день “рассчиталась” с государством всего половина налогоплательщиков. В управлении федеральной службы по Севастополю обращают внимание, что в этом году пользователям личного кабинета не будут приходить бумажные уведомления. Счета сформированы и отправлены всем, кто зарегистрирован на официальном портале налоговой службы. В личном кабинете находится вся необходимая информация для оплаты налогов.

«Можно оплату сделать прямо через личный кабинет, то есть не надо идти в банк. Если есть какие-то трудности, то, конечно, можно обратиться в любой территориальный орган и получить всю информацию по налогу, который необходимо оплатить», – объяснила Светлана Голоденко, заместитель руководителя УФНС по г. Севастополю.

Если у горожан возникают вопросы по сумме начисленного налога, в ведомстве рекомендуют всё равно произвести оплату до 2 декабря, чтобы не начислялся штраф. А потом уже обратиться за перерасчётом. Что же касается налога на недвижимость, в Севастополе он пока не введён. Счета выставлены только владельцам квартир и помещений, расположенных на материковой части страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь