Останки 20 бойцов подняли на Каткартовом холме в Севастополе

В Севастополе подняли останки 20 бойцов, которые обнаружили во время поисковых работ на Каткартовом холме в районе Сапун-горы. Об этом рассказали в объединении поисковых отрядов “Долг”.

Поисковики уже сейчас смогли определить – все найденные бойцы были солдатами-красноармейцами.

В братской могиле оказались пуговицы, останки формы, гильзы производства Свердловского оружейного завода. По ним установили временной отрезок – 1943 год, освобождение Севастополя.

Личных вещей не было, как и оружия. Эксперты предположили, что солдат захоронили собственные товарищи после боя. Сейчас упоминания о нём ищут в архивах. Это, возможно, поможет узнать имена бойцов.

Останки будут захоронены в посёлке Дергачи в мае следующего года.

Источник: Вести.Севастополь