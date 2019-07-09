Останки 5 защитников Севастополя подняли поисковики из Ялты

О результатах двух поисковых выездов в Севастополь члены регионального отделения ДОСААФ России в Ялте отчитались в социальных сетях.

Фамилию одного из защитников города – Бондарь – удалось установить по подписной фляге. Сейчас этого человека ищут в архивах.

“Задача не простая, так как, защищая Крым на этом рубеже, отдали свои жизни 71 человек, носившие эту фамилию”. – пишет на своей странице в социальной сети Владимир Бабко, председатель местного отделения ДОСААФ Ялты.

Останки передадут в мемориальный комплекс “35-я береговая батарея”, где их захоронят с воинскими почестями. А поисковые работы на месте обнаружения продолжатся.

фото vk.com/club123890007

Источник: Вести.Севастополь