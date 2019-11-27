Остановку автобуса №137 перенесли на ул. Ленина

Из-за ремонтных работ на площади Ушакова автобусы до Качи больше не сажают пассажиров около театра им. Лавренева.

Остановку муниципального маршрута №137 перенесли на ул. Ленина в район дома № 45 – сразу за библиотекой им. Л.Н. Толстого.

Мера вынужденная и временная: в середине декабря, когда работы на площади перед театром завершатся, остановка вернется на прежнее место. Накануне там уже перестали останавливаться маршруты, идущие с ул. Гоголя и Большой Морской.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь