Остановку автобуса №137 перенесли на ул. Ленина

Из-за ремонтных работ на площади Ушакова автобусы до Качи больше не сажают пассажиров около театра им. Лавренева.
Остановку муниципального маршрута №137 перенесли на ул. Ленина в район дома № 45 – сразу за библиотекой им. Л.Н. Толстого.
Мера вынужденная и временная: в середине декабря, когда работы на площади перед театром завершатся, остановка вернется на прежнее место. Накануне там уже перестали останавливаться маршруты, идущие с ул. Гоголя и Большой Морской.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь