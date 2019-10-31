Осужден севастополец, забивший камнями свою супругу

31 октября 2019     18
Осужден севастополец, забивший камнями свою супругу

Вступил в силу приговор в отношении 48-летнего жителя Севастополя, осужденного за жестокое убийство супруги в парке Победы.

Его дело рассматривала коллегия присяжных-заседателей, и она признала мужчину виновным в убийстве и еще незаконном обороте порнографических материалов, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Убийство произошло 21 декабря 2017 года. Севастополец, будучи пьяным, возвращался домой через Парк Победы и встретил там свою жену. Они находились в состоянии развода. По дороге домой между супругами произошла ссора, и мужчина начал бить женщину. Сначала руками, а потом и камнями. Когда он понял, что супруга мертва, решил скрыть следы преступления: закидал ее тело землей и камнями.

 

В ходе расследования криминалисты обнаружили на одном из камней следы крови не только погибшей, но и ее супруга. Мужчину задержали, позже и на его брюках была выявлена ее кровь. Более того, проводилось и исследование на полиграфе, которое выявило реакции на причастность к совершению преступления.

Пока шло расследование убийства, следователи при изучении персонального компьютера обвиняемого выяснили, что он еще и распространял в Интернете материалы с порнографическими изображениями.

Гагаринский районный суд ранее вынес приговор: 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и сторона защиты подали апелляционные жалобы, однако Севастопольский городской суд оставил их без удовлетворения, и сейчас приговор вступил в законную силу.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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Осужден севастополец, забивший камнями свою супругу
Осужден севастополец, забивший камнями свою супругу

Вступил в силу приговор в отношении 48-летнего жителя Севастополя, осужденного за жестокое убийство супруги в парке Победы. Его дело рассматривала коллегия …



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