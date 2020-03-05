Осужден севастопольский водитель, дважды пойманный пьяным

5 марта 2020     25
Осужден севастопольский водитель, дважды пойманный пьяным

В Нахимовском районном суде завершился процесс над жителем Севастополя, который дважды попался сотрудникам ГИБДД пьяным.

Молодой человек 1985 года рождения уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а в октябре прошлого года его снова остановил экипаж ДПС и он снова был пьян.

По российскому законодательству, в таком случае злоумышленника ждет уже более серьезное наказание. Так суд приговорил его к 200 часам обязательных работ с лишением права управлять автомобилем на срок 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из Твиттера

Источник: Вести.Севастополь

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