Отбор детей в Академию хореографии пройдет в "Муссоне" 10 июня

7 июня 2019     13
Отбор детей в Академию хореографии пройдет в "Муссоне" 10 июня

В ближайший понедельник Сергей Полунин проведет смотр талантливых детей Севастополя. Это будет первый отбор в новую Академию хореографии. На мысе Хрустальный её ещё не начали строить, но таланты станут искать заранее. Так решили руководители будущего учреждения культуры.

В середине апреля Сергей Полунин провёл мастер-класс для севастопольских детей. Теперь же 10 июня в 14:00 он вместе с коллегой озвучит условия обучения. Набирать в группы будут танцоров в возрасте от 6 до 8 лет. 

«Всех желающих талантливых мечтающих танцевать детей из города Севастополь мы приглашаем на предварительные просмотры в спортивный комплекс “Муссон” 10 июня, в июле и в августе этого года. Будем рады всех отсмотреть и всем дать билетик в большое танцевальное будущее», – сказал Иван Кузнецов, главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра.

Источник: Вести Севастополя

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