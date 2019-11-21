Отделения психиатрической больницы Севастополя переедут в одно здание

21 ноября 2019     14
Отделения психиатрической больницы Севастополя переедут в одно здание

На Фиолентовском шоссе разместят диспансерное психоневрологическое и стационарное психиатрическое детские отделения, сейчас они находятся на ул. Очаковцев. В октябре в лечебно-административном корпусе больницы начался капитальный ремонт.

Сейчас в здании находятся психоневрологическое отделение для взрослых, наркологическое отделение, здесь работает судебно-психиатрическая экспертиза, круглосуточная экспертиза состояния опьянения, психолого-диагностическая лаборатория и архив больницы. Все это централизуют к середине следующего года.

«А в здании на Очаковцев сейчас планируем ремонт, после сделаем там физкультурный диспансер. Там как раз большие кабинеты ЛФК – то, что как раз будет удобно. Диспансер переедет из подвального помещения сюда на ул. Очаковцев», – заявил Владислав Нусинов, заместитель директора департамента здравоохранения г. Севастополя.

Заместитель директора департамента здравоохранения также отметил, что объединение отделений позволит сделать лечение более эффективным и доступным для пациентов.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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