Отделения психиатрической больницы Севастополя переедут в одно здание

На Фиолентовском шоссе разместят диспансерное психоневрологическое и стационарное психиатрическое детские отделения, сейчас они находятся на ул. Очаковцев. В октябре в лечебно-административном корпусе больницы начался капитальный ремонт.

Сейчас в здании находятся психоневрологическое отделение для взрослых, наркологическое отделение, здесь работает судебно-психиатрическая экспертиза, круглосуточная экспертиза состояния опьянения, психолого-диагностическая лаборатория и архив больницы. Все это централизуют к середине следующего года.

«А в здании на Очаковцев сейчас планируем ремонт, после сделаем там физкультурный диспансер. Там как раз большие кабинеты ЛФК – то, что как раз будет удобно. Диспансер переедет из подвального помещения сюда на ул. Очаковцев», – заявил Владислав Нусинов, заместитель директора департамента здравоохранения г. Севастополя.

Заместитель директора департамента здравоохранения также отметил, что объединение отделений позволит сделать лечение более эффективным и доступным для пациентов.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь