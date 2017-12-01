Отзыв о кинофильме «Все в дыму, любовь в Крыму» севастопольского блогера Ольги Бурцевой

1 декабря 2017     73
Отзыв о кинофильме «Все в дыму, любовь в Крыму» севастопольского блогера Ольги Бурцевой

Есть такие люди, которых когда видишь — уже счастлив, а есть фильмы, которые когда смотришь тебе хорошо становится. «Все в дыму, любовь в Крыму» режиссера Виталия Павлова — это легкая лирическая семейная комедия с незамысловатым сюжетом и без претензии на глубокое осмысление драматизма реальных жизненных событий. Атмосфера у фильма очень добрая. Она как сказка про «золотой ключик» который открывает дверь в мир грез и исполняет самые заветные людские желания. Сказка о женщине, которая разочаровалась в любви и решила, что ее жизненное кредо помогать людям. И завертелась-закрутилась карусель женской самореализации, втягивая в свою орбиту людей и формируя цепочки событий. И получил каждый то, о чем мечтал, и все стали счастливы в конце.

Принц для обаятельной Золушки с целомудренным супер-эротизмом и даром юного Шерлока тоже нашелся — cпасенный ею, слишком хороший и слегка наивный директор музея Михаил Пореченков.

Смотрите сами, кино под настроение, наивное кино, без претензии на глубокую режиссерскую задумку, но очень атмосферное. У меня после него острый приступ доброты случился.

В фильме снимались наши известные и горячо любимые: Татьяна Бурнакина, Борис Талах, Виталий Максименко и Екатерина Прилепская.

Сюжет от телеканала «Первый Севастопольский»

 
365crimea.ru

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