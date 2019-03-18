В Севастополе открылась школа «Поверь в себя» для девочек из многодетных семей

18 марта 2019     53
В Севастополе открылась школа «Поверь в себя» для девочек из многодетных семей

В Севастополе, в рамках грантовой поддержки управления молодёжи и спорта, открылась школа «Поверь в себя» для девочек 13-17 лет из многодетных семей.

Проект охватывает основные аспекты развития девушек: от базовых правил этикета и ухода за собой до основ финансовой грамотности и презентации себя в обществе. Школа включает занятия, семинары, мастер-классы от ведущих специалистов сферы психологии, образования, спорта и красоты города Севастополя.

Занятия проходят бесплатно на базе Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

 

 

 
Записаться в школу развития можно по телефону +7(978) 778-94-75 – Татьяна.
Группа Вконтакте: vk.com/pover.v.sebya




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


«Золотая Балка» получила 2 золотые и 2 серебряные награды на Международном конкурсе «Гарантия качества» «Винная дорога Крыма» – крымские виноделы представили новый туристический маршрут

В Москве, в ресторане «Ruski» состоялась презентация нового туристического маршрута «Винная дорога Крыма», в которой приняли участие представители ведущих винодельческих хозяйств полуострова: «Золотая Балка», «Массандра», «Alma Valley» и «Солнечная долина».

Государственные приюты для животных могут появиться в Севастополе в 2020 году Государственные приюты для животных могут появиться в Севастополе в 2020 году

В Законодательном собрании Севастополя зарегистрирован законопроект «О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе Севастополе». Он предполагает, что некоторые пункты начнут действовать с 2020 года. В частности, исполнительная власть будет создавать приюты для животных и обеспечивать их функционирование.

В Севастополе прошло первенство по сумо В Севастополе прошло первенство по сумо (+ Видео)

В Севастополе прошло первенство по сумо. Дети и юноши боролись за путёвки на всероссийские соревнования. 10 секунд – обычно столько длится поединок. Глеб Плотников выиграл один из них, хотя занимается не сумо, а другими боевыми искусствами – дзюдо и самбо.

В Севастополе к открытию готовится новый IT-технопарк В Севастополе готовится к открытию новый IT-технопарк

В Севастополе в отдельном высотном здании на площади 7 тысяч квадратных метров будет создан IT-технопарк. В нем будут расположены различные офисные пространства, многофункциональные конференц-залы, специфическая инфраструктура для IT-компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения.

В севастопольский музей из Москвы передадут два холста стоимостью 50 миллионов рублей В севастопольский музей из Москвы передадут два холста стоимостью 50 миллионов рублей

Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» уже много лет привлекает туристов, повествуя об одной из самых героических страниц истории города-героя. Скоро она пополнится новыми экспонатами.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info