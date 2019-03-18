В Севастополе открылась школа «Поверь в себя» для девочек из многодетных семей

В Севастополе, в рамках грантовой поддержки управления молодёжи и спорта, открылась школа «Поверь в себя» для девочек 13-17 лет из многодетных семей.

Проект охватывает основные аспекты развития девушек: от базовых правил этикета и ухода за собой до основ финансовой грамотности и презентации себя в обществе. Школа включает занятия, семинары, мастер-классы от ведущих специалистов сферы психологии, образования, спорта и красоты города Севастополя.

Занятия проходят бесплатно на базе Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.



Записаться в школу развития можно по телефону +7(978) 778-94-75 – Татьяна.

Группа Вконтакте: vk.com/pover.v.sebya