В Севастополе открылся магазин-барахолка «Твоя Полка»

27 января 2019     208
В Севастополе открылся магазин-барахолка «Твоя Полка»

26 января в Севастополе открылся второй в городе, но не менее удивительный, чем первый, магазин-барахолка «Твоя Полка», где любой желающий может арендовать полку и продавать всё, что угодно. Магазин не берет процентов с продаж и не делает наценки на товар. Количество продаж за время аренды не ограничено.

На полках всегда можно найти массу товаров ручной работы от мастеров hand made, а также винтажные и коллекционные предметы, одежду, предметы быта и многое другое.

Магазин располагается по адресу: ПОР 42
тел.: +7(978)073-40-50, твоя-полка.рф

 

 

 

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