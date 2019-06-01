Открытая летняя площадка "Театральной улицы" появится в Артбухте

1 июня 2019     23
Открытая летняя площадка "Театральной улицы" появится в Артбухте

Открытая летняя площадка “Театральной улицы” появится в Артбухте, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Это будет креативная площадка под открытым небом, со сценой-трансформером, зрительным залом, с современной световой и музыкальной аппаратурой.

На создание площадки выделены гранты из Президентского фонда, правительства Севастополя и Федерального агентства по делам молодежи.

Вдохновителем творческой группы, которая занимается данным проектом, стал актер театра флота Валерий Александрин. “Театральная улица” станет местом, где будут показаны спектакли, перформансы, мастер-классы. Также здесь будут проходить выставки и творческие встречи.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя

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