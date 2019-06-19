Открыта продажа билетов на джазовый фестиваль в Коктебеле

19 июня 2019     15
Открыта продажа билетов на джазовый фестиваль в Коктебеле

С 23 по 25 августа в поселке Коктебель пройдет одно из самых ярких музыкальных событий в жизни Крыма — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.

Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках, сообщает РИА “Новости”. Стоимость входных билетов — 500 рублей, места в партере обойдутся уже в 1000 рублей. Koktebel Jazz Party порадует зрителей выступлениями ведущих джазменов России и мира, а также юных музыкантов. Информационную поддержку фестиваля оказывает холдинг ВГТРК.

Возникший в 2003 году по инициативе журналиста телеканала «Россия» Дмитрия Киселева, фестиваль стал настоящим событием в мире джазовой музыки.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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