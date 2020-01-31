Открыта продажа билетов на летние рейсы в Крым

Авиакомпания “Смартавиа” открыла продажи билетов на прямые летние рейсы в Крым из 10 городов России.
Полеты начнут выполняться из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. Некоторые билеты можно будет приобрести по субсидируемым тарифам.
Полеты продлятся с первых чисел июня до октября. Помимо льгот за участие в премиальной программе, пассажиры летних рейсов смогут получить скидки для детей.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь