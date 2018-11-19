Открытие аллеи «Солнечный берег» в Севастополе (Видео)

Программа городских мероприятий ко Дню народного единства



4 ноября в Севастополе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Также в этот день на площади Нахимова будет проходить выставка севастопольских ремесленников и представителей национально-культурных обществ города.