Открытие аллеи «Солнечный берег» в Севастополе (Видео)

Видеорепортаж об открытии аллеи «Солнечный берег» в Севастополе. Новая зона отдыха была построена силами и средствами торгового центра SEA MALL в содействии с жителями окрестных домов.
Канал #типаСМИ на youtube.com
Видеорепортаж об открытии аллеи «Солнечный берег» в Севастополе. Новая зона отдыха была построена силами и средствами торгового центра SEA MALL в содействии с жителями окрестных домов.
Канал #типаСМИ на youtube.com
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Малахов курган открыт после масштабных реставрационных работ
6 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган» после масштабных ремонтно-реставрационных работ.
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В селе Чернозёмное открыт памятник Советскому Солдату
31 октября в селе Чернозёмное Советского района Республики Крым состоялось торжественное открытие Памятника Советскому Солдату. В церемонии открытия памятника приняли участие члены Регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, представители государственных органов управления, общественность.
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«Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой войны» – круглый стол к 100-летию окончания Первой мировой войны
12 ноября 2018 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя прошёл круглый стол «Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой войны», посвященный 100-летию со дня окончания Первой мировой войны 1914–1918 гг.
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«Золотая Балка» получила 2 золотые и 2 серебряные награды на Международном конкурсе «Гарантия качества»
Игристые вина «Золотой Балки» награждены двумя золотыми, двумя серебряными медалями и дипломом качества на Международном конкурсе «Гарантия качества-2018»
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Программа городских мероприятий ко Дню народного единства
4 ноября в Севастополе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Также в этот день на площади Нахимова будет проходить выставка севастопольских ремесленников и представителей национально-культурных обществ города.