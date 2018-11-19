Открытие аллеи «Солнечный берег» в Севастополе (Видео)

18 ноября 2018     123
Открытие аллеи «Солнечный берег» в Севастополе (Видео)

Видеорепортаж об открытии аллеи «Солнечный берег» в Севастополе. Новая зона отдыха была построена силами и средствами торгового центра SEA MALL в содействии с жителями окрестных домов.

 
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