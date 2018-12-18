В Севастополе состоялось открытие бюста Константину Рокоссовскому

15 декабря 2018     130
В Севастополе состоялось открытие бюста Константину Рокоссовскому

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Это важная памятная дата, которая является продолжением исторической традиции и призвана способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

К празднику на территории воинской части ПВО в городе Севастополе открыли бюст выдающегося военачальника, дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского. В мероприятии приняли участие сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в г. Севастополе, представители общественных организаций, ветераны, жители города-героя.

Константин Рокоссовский родился в городе Великие Луки 21 (9) декабря 1896 года. В Первую мировую войну добровольцем ушел на фронт, служил в драгунском полку.  В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. участвовал в битве за Москву, разгроме фашистских войск под Сталинградом, освобождении Курска и штурме Берлина. Проведенные им военные операции принесли ему славу одного из наиболее выдающихся полководцев мировой истории. Г.К. Жуков отмечал: «Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и по большому счету одаренного человека мне трудно припомнить». 

Образ знаменитого полководца, талантливого военачальника и гениального стратега – Константина Константиновича Рокоссовского навсегда останется в памяти нашего народа.

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