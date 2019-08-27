Открытие Театральной олимпиады состоялось в Севастополе

27 августа 2019     19
Открытие Театральной олимпиады состоялось в Севастополе

Международная Театральная олимпиада открылась в парке имени Анны Ахматовой. Масштабный фестиваль начался с показа спектакля “Белый лес”. Мифическую историю о сотворении мира представил театр “Эскизы в пространстве” из Москвы. Сюжет основан на библейской тематике. Это шоу на стыке визуального искусства и уличного театра.

В рамках театральной олимпиады в Севастополе свои постановки представят коллективы из 7 регионов России, а также США и Великобритании. Пройдут творческие встречи с известными актерами Егором Дружининым и Агриппиной Стекловой, а также театральными критиками и продюсерами.

Олимпиада была основана 25 лет назад. Впервые ее провели в Греции в городе Дельфы. В этом году фестиваль впервые принимают одновременно Россия и Япония.

Завтра Олимпиада продолжится, с ее программой можно познакомиться здесь.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В приложении Instagram появится новый мессенджер
В приложении Instagram появится новый мессенджер

В приложении Instagram может исчезнуть встроенный мессенджер, вместо общения в Direct пользователям предложат устанавливать отдельное приложение. Об этом сообщает The …


В Севастополе уничтожили немецкую бомбу SD-50
В Севастополе уничтожили немецкую бомбу SD-50

27 августа в акватории Севастополя состоялась спецоперация по уничтожению авиабомбы SD-50. Мероприятия проведены силами отделения подводного разминирования Специализированного отряда Главного …


В Севастополе производят оснащение для береговой охраны США
В Севастополе производят оснащение для береговой охраны США

Предприятия Севастополя готовят на экспорт новые партии теплообменников и радиоаппаратуры. Какие страны заинтересовались высокотехнологичной продукцией с российского полуострова, и почему …


Открытие Театральной олимпиады состоялось в Севастополе
Открытие Театральной олимпиады состоялось в Севастополе

Международная Театральная олимпиада открылась в парке имени Анны Ахматовой. Масштабный фестиваль начался с показа спектакля “Белый лес”. Мифическую историю о сотворении мира …


Мужа Серены Уильямс обвинили в неуважении к Марии Шараповой
Мужа Серены Уильямс обвинили в неуважении к Марии Шараповой

17:50 Поклонники российской теннисистки Марии Шараповой обвинили супруга Серены Уильямс в неуважении к ней. Алексис Оганян появился на матче первого …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты