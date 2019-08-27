Открытие Театральной олимпиады состоялось в Севастополе

Международная Театральная олимпиада открылась в парке имени Анны Ахматовой. Масштабный фестиваль начался с показа спектакля “Белый лес”. Мифическую историю о сотворении мира представил театр “Эскизы в пространстве” из Москвы. Сюжет основан на библейской тематике. Это шоу на стыке визуального искусства и уличного театра.

В рамках театральной олимпиады в Севастополе свои постановки представят коллективы из 7 регионов России, а также США и Великобритании. Пройдут творческие встречи с известными актерами Егором Дружининым и Агриппиной Стекловой, а также театральными критиками и продюсерами.

Олимпиада была основана 25 лет назад. Впервые ее провели в Греции в городе Дельфы. В этом году фестиваль впервые принимают одновременно Россия и Япония.

Завтра Олимпиада продолжится, с ее программой можно познакомиться здесь.

Источник: Вести.Севастополь